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Атлетико хочет перехватить трансферную цель Реала
Защитник стал приоритетом для команд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Борнмута" Милош Керкез находится под пристальным наблюдением как "Реала", так и "Атлетико". Конкуренция между гигантами испанского футбола может привести к интенсивной борьбе на трансферном рынке.
Интерес "сливочных" обусловлен необходимостью найти надежную замену для Ферлана Менди и Франка Гарсии, которые не смогли полностью закрепиться в команде. Милош Керкез отличается своей физической мощью, оборонительной надежностью и способностью активно поддерживать атаки, что является идеальными чертами для схемы игры "Реала".
Однако на "Метрополитано" также считают, что его трансфер станет важным шагом для укрепления зоны, которая вызывает сомнения в текущем сезоне. "Атлетико" четко определил свою цель - усилить эту позицию, и видит в Керкези идеального игрока для стиля игры под руководством Диего Симеоне.
Возможность опередить главного соперника в борьбе за его трансфер дополнительно мотивирует руководство "Атлетико", которое уже рассматривает варианты для того, чтобы убедить "Борнмут" отпустить своего футболиста.
Добавим, что в этом сезоне Милош Керкез провел 30 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.
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