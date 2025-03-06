Атлетико хочет перехватить трансферную цель Реала

Левый защитник "Борнмута" Милош Керкез находится под пристальным наблюдением как "Реала", так и "Атлетико". Конкуренция между гигантами испанского футбола может привести к интенсивной борьбе на трансферном рынке.

Интерес "сливочных" обусловлен необходимостью найти надежную замену для Ферлана Менди и Франка Гарсии, которые не смогли полностью закрепиться в команде. Милош Керкез отличается своей физической мощью, оборонительной надежностью и способностью активно поддерживать атаки, что является идеальными чертами для схемы игры "Реала".

Однако на "Метрополитано" также считают, что его трансфер станет важным шагом для укрепления зоны, которая вызывает сомнения в текущем сезоне. "Атлетико" четко определил свою цель - усилить эту позицию, и видит в Керкези идеального игрока для стиля игры под руководством Диего Симеоне.

Возможность опередить главного соперника в борьбе за его трансфер дополнительно мотивирует руководство "Атлетико", которое уже рассматривает варианты для того, чтобы убедить "Борнмут" отпустить своего футболиста.

Добавим, что в этом сезоне Милош Керкез провел 30 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.