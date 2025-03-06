Щенсный высказался о своем будущем в Барселоне

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с клубом.

"Новое соглашение будет подписано летом? Я не думаю об этом сейчас. Мое внимание сосредоточено на играх, я хочу отдать все силы "Барселоне", а потом мы увидим, что будет дальше, в нужный момент".