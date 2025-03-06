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Щенсный высказался о своем будущем в Барселоне
Войцех не спешит с решением относительно своего будущего
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный прокомментировал слухи о возможном продлении контракта с клубом.
"Новое соглашение будет подписано летом? Я не думаю об этом сейчас. Мое внимание сосредоточено на играх, я хочу отдать все силы "Барселоне", а потом мы увидим, что будет дальше, в нужный момент".
Напомним, что Щенсный присоединился к "Барселоне" осенью на правах свободного агента.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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