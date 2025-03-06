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Барселона предложила своему хавбеку новый контракт
Клуб ждет ответа от игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Френки Де Йонг, полузащитник "Барселоны", может продолжить свою карьеру в каталонском клубе. Несмотря на многочисленные слухи о возможном трансфере, испанцы предложили игроку новый контракт.
По информации Sport, каталонский клуб предлагают своему футболисту соглашение, которое будет рассчитано до лета 2028 года. По этому договору Де Йонг будет зарабатывать около 18-19 миллионов евро за сезон.
Добавим, что спортивный директор "Барселоны" Деку еще в феврале встретился с Френки, чтобы обсудить его будущее. Сейчас клуб ожидает ответа игрока.
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