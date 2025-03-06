Один из победителей Евро 2012 объявил о завершении карьеры.

Испанский нападающий Альваро Негредо в социальных сетях сообщил о завершении карьеры.

"Спасибо за все, футбол". – подписал пост испанец.

Альваро Негредо большинство матчей провёл за "Севилью". Он сыграл в 180-ти матчах, в которых забил 85 голов и отдал 27 голевых передач.

Также испанец играл за "Кадис", "Валенсию". "Альмерию", "Манчестер Сити", дубайский "Аль-Наср".

В сборной Испании нападающий дебютировал в октябре 2009 года и провёл 21 матч, в которых забил 10 голов.

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На Евро 2012 Негредо выходил на минуту в матче против сборной Хорватии и на 54 минуты в полуфинале со сборной Португалии.