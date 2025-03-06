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Один из победителей Евро 2012 объявил о завершении карьеры
Не играл с прошлого лета
Один из победителей Евро 2012 объявил о завершении карьеры.
Испанский нападающий Альваро Негредо в социальных сетях сообщил о завершении карьеры.
"Спасибо за все, футбол". – подписал пост испанец.
Gracias por todo, fútbol. pic.twitter.com/O3kt56ojb4— Álvaro Negredo 9️⃣ (@AlvaroNegredo9) March 6, 2025
Альваро Негредо большинство матчей провёл за "Севилью". Он сыграл в 180-ти матчах, в которых забил 85 голов и отдал 27 голевых передач.
Также испанец играл за "Кадис", "Валенсию". "Альмерию", "Манчестер Сити", дубайский "Аль-Наср".
В сборной Испании нападающий дебютировал в октябре 2009 года и провёл 21 матч, в которых забил 10 голов.
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На Евро 2012 Негредо выходил на минуту в матче против сборной Хорватии и на 54 минуты в полуфинале со сборной Португалии.
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