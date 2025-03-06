Директор Барселоны - о возвращении Неймара в команду: Сейчас не время об этом думать

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

"Неймар был феноменом, который играл здесь, сделал то, что сделал и выиграл то, что выиграл. Иногда такие истории не повторяются, а иногда могут повториться - никогда не знаешь. Но я считаю, что сейчас не время "Барселоне" думать о Неймаре, как и ему об этом.

Прежде всего, я думаю, что Неймару нужно снова стать счастливым, получать удовольствие от футбола. И сейчас я не вижу для него лучшего места, чем Бразилия, чем "Сантос" - его родной клуб. Я его поддерживаю, хочу, чтобы он был счастлив, потому что сборная нуждается в нем. Все, кто любит футбол, должны видеть счастливого Неймара".