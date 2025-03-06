  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Директор Барселоны - о возвращении Неймара в команду: Сейчас не время об этом думать
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Барселоны - о возвращении Неймара в команду: Сейчас не время об этом думать

Испания

Деку высказался о бывшем игроке Барселоны

Директор Барселоны - о возвращении Неймара в команду: Сейчас не время об этом думать

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара в каталонский клуб.

"Неймар был феноменом, который играл здесь, сделал то, что сделал и выиграл то, что выиграл. Иногда такие истории не повторяются, а иногда могут повториться - никогда не знаешь. Но я считаю, что сейчас не время "Барселоне" думать о Неймаре, как и ему об этом.

Прежде всего, я думаю, что Неймару нужно снова стать счастливым, получать удовольствие от футбола. И сейчас я не вижу для него лучшего места, чем Бразилия, чем "Сантос" - его родной клуб. Я его поддерживаю, хочу, чтобы он был счастлив, потому что сборная нуждается в нем. Все, кто любит футбол, должны видеть счастливого Неймара".

Читайте такжеТренер Барселоны прокомментировал слухи о возможном возвращении Неймара
По теме
yellow-arrow
"Они имеют много хороших игроков". Тренер Ромы высказался о матче ЛЕ против Атлетика Бильбао
yellow-arrow
Барселона предложила своему хавбеку новый контракт
yellow-arrow
Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина
Деку Неймар Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости