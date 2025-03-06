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Барселона снова может отложить возвращение на Камп Ноу
Опять проблемы
Фото: twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселона" снова сталкивается с проблемами в реконструкции "Камп Ноу".
Как пишет MD, возвращение команды на родной стадион может затянуться до ноября 2025 года, что на год позже изначально запланированной даты.
Это уже не первая задержка в проекте реконструкции "Камп Ноу". Клуб неоднократно переносил дату возвращения, что вызывает беспокойство среди болельщиков.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 19:49
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