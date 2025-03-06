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Барселона снова может отложить возвращение на Камп Ноу

Испания

Опять проблемы

Барселона снова может отложить возвращение на Камп Ноу

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

"Барселона" снова сталкивается с проблемами в реконструкции "Камп Ноу".

Как пишет MD, возвращение команды на родной стадион может затянуться до ноября 2025 года, что на год позже изначально запланированной даты.

Это уже не первая задержка в проекте реконструкции "Камп Ноу". Клуб неоднократно переносил дату возвращения, что вызывает беспокойство среди болельщиков.

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1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 19:49
Б А Н К Р У Т И.....
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Комментарии 3
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 19:49
Б А Н К Р У Т И.....
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0
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Bаrcelinius
06.03.2025 в 19:12
Да ну нах блъ.. какой в пзду ноябрь? Вообще блъ ох.уели? Август и не позже шоб мне.
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2
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 19:50
Блъ - це, пархатий путініст, професія твоєї мамки Сари, яка повелась на залицяння карманника по кличці "Вєтєр" в вокзальному туалеті Жмеринки. В результаті через 7 місяців з неї виповзла пархата наволоч, прихильник путіна та ворог українців.
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