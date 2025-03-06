Барселона снова может отложить возвращение на Камп Ноу

"Барселона" снова сталкивается с проблемами в реконструкции "Камп Ноу".

Как пишет MD, возвращение команды на родной стадион может затянуться до ноября 2025 года, что на год позже изначально запланированной даты.

Это уже не первая задержка в проекте реконструкции "Камп Ноу". Клуб неоднократно переносил дату возвращения, что вызывает беспокойство среди болельщиков.