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Атлетико нацелился на одноклубника Виктора Цыганкова

Испания

Хотят усилить оборону

Атлетико нацелился на одноклубника Виктора Цыганкова

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Атлетико Мадрид" серьезно рассматривает возможность подписания левого защитника "Жироны" Мигеля Гутьерреса, который зарекомендовал себя как один из самых перспективных вариантов в Ла Лиге.

Потребность в новом левом защитнике возникла из-за неопределенности относительно будущего Рейнильдо, чей контракт истекает, и его продление пока не гарантировано. Хотя Хави Галан в последнее время является основным исполнителем на этой позиции, Симеоне хочет иметь еще одну качественную опцию для конкуренции во всех турнирах.

"Атлетико" будет непросто осуществить трансфер, ведь Гутьеррес имеет клаусулу в 35 миллионов евро, что делает его доступным вариантом для других европейских клубов. Однако "Жирона" может пойти на уступки и согласиться на более низкую сумму во время переговоров. Ситуацию осложняет "Реал Мадрид", который имеет опцию выкупа Гутьерреса за 8 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 2 гола и 5 ассистов в 30 матчах за "Жирону" во всех турнирах.

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Атлетико (Мадрид) Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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