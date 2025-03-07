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Турецкий топ-клуб хочет подписать вратаря Барселоны
Переход может состояться летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Турецкий "Галатасарай" хочет подписать вратаря "Барселоны".
Согласно информации от издания Diario AS, после потери основного места в команде Ханси Флика голкипер каталонского гранда Иньяки Пенья может найти пристанище в "Галатасарае", за который он играл в аренде в 2022 году.
Учитывая тот факт, что 38-летний Фернандо Муслера собирается вернуться в Уругвай по завершении сезона, в клубе активно рассматривают вариант с подписанием Пеньи, а "сине-гранатовые" открыты к его продаже летом.
Действующий контракт Иньяки Пеньи с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года, однако на него не рассчитывают в клубе.
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В этом сезоне 26-летний испанец провел 22 игры за "Барселону" во всех турнирах, сыграв в 6 матчах на ноль.
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