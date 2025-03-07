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Турецкий топ-клуб хочет подписать вратаря Барселоны

Испания

Переход может состояться летом

Турецкий топ-клуб хочет подписать вратаря Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий "Галатасарай" хочет подписать вратаря "Барселоны".

Согласно информации от издания Diario AS, после потери основного места в команде Ханси Флика голкипер каталонского гранда Иньяки Пенья может найти пристанище в "Галатасарае", за который он играл в аренде в 2022 году.

Учитывая тот факт, что 38-летний Фернандо Муслера собирается вернуться в Уругвай по завершении сезона, в клубе активно рассматривают вариант с подписанием Пеньи, а "сине-гранатовые" открыты к его продаже летом.

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Действующий контракт Иньяки Пеньи с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года, однако на него не рассчитывают в клубе.

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В этом сезоне 26-летний испанец провел 22 игры за "Барселону" во всех турнирах, сыграв в 6 матчах на ноль.

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Барселона Галатасарай (Стамбул) Иньяки Пенья
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
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