Сможет сыграть в Лиге чемпионов? Известны приблизительные сроки восстановления тер Штегена

Стали известны приблизительные сроки восстановления вратаря "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена.

Как сообщает испанское издание Diario SPORT, 32-летний немецкий голкипер может быть готов к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов, если "сине-гранатовым" удастся добраться до этой стадии соревнований.

В "Барселоне" считают, что Марк-Андре тер Штеген может вернуться раньше, чем ожидалось, что очень положительно повлияет на настрой команды в конце сезона, в наиболее важный момент.

Читайте также Турецкий топ-клуб хочет подписать вратаря Барселоны

Напомним, что вратарь сборной Германии восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4). Его состояние улучшается, однако в клубе ведут себя осторожно и не спешат с его возвращением, которое кажется реалистичным уже в апреле.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Согласно плану, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов должны состояться 8-9 апреля и 15-16 числа того же месяца. "Барселона" сыграет с "Бенфикой" 11-го марта за выход в следующую стадию турнира. Счет в этом противостоянии в пользу каталонского гранда — 1:0.