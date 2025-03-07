Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сможет сыграть в Лиге чемпионов? Известны приблизительные сроки восстановления тер Штегена
Немецкий кипер близок к возвращению на поле
Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны приблизительные сроки восстановления вратаря "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена.
Как сообщает испанское издание Diario SPORT, 32-летний немецкий голкипер может быть готов к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов, если "сине-гранатовым" удастся добраться до этой стадии соревнований.
В "Барселоне" считают, что Марк-Андре тер Штеген может вернуться раньше, чем ожидалось, что очень положительно повлияет на настрой команды в конце сезона, в наиболее важный момент.
Напомним, что вратарь сборной Германии восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4). Его состояние улучшается, однако в клубе ведут себя осторожно и не спешат с его возвращением, которое кажется реалистичным уже в апреле.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Согласно плану, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов должны состояться 8-9 апреля и 15-16 числа того же месяца. "Барселона" сыграет с "Бенфикой" 11-го марта за выход в следующую стадию турнира. Счет в этом противостоянии в пользу каталонского гранда — 1:0.
Популярное сейчас
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Шахтер делает подарок Динамо, победа Полесья, а Довбик и Яремчук без голов. Главные новости за 6 марта
- Таблица коэффициентов УЕФА. Румыния не опередит Украину по итогам 1/8-й, Словения будет выше на старте следующего сезона
- Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ