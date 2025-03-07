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Сможет сыграть в Лиге чемпионов? Известны приблизительные сроки восстановления тер Штегена

Испания

Немецкий кипер близок к возвращению на поле

Сможет сыграть в Лиге чемпионов? Известны приблизительные сроки восстановления тер Штегена

Getty Images/Global Images Ukraine

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Стали известны приблизительные сроки восстановления вратаря "Барселоны" Марк-Андре тер Штегена.

Как сообщает испанское издание Diario SPORT, 32-летний немецкий голкипер может быть готов к четвертьфинальным матчам Лиги чемпионов, если "сине-гранатовым" удастся добраться до этой стадии соревнований.

В "Барселоне" считают, что Марк-Андре тер Штеген может вернуться раньше, чем ожидалось, что очень положительно повлияет на настрой команды в конце сезона, в наиболее важный момент.

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Напомним, что вратарь сборной Германии восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую он получил в матче 6-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" (1:4). Его состояние улучшается, однако в клубе ведут себя осторожно и не спешат с его возвращением, которое кажется реалистичным уже в апреле.

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Согласно плану, матчи 1/4 финала Лиги чемпионов должны состояться 8-9 апреля и 15-16 числа того же месяца. "Барселона" сыграет с "Бенфикой" 11-го марта за выход в следующую стадию турнира. Счет в этом противостоянии в пользу каталонского гранда — 1:0.

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Барселона Марк-Андре тер Штеген
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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