Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ханси Флик рассказал, сделает ли он ротацию состава с Осасуной
Впереди еще ответный матч ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу "Барса" будет принимать "Осасуну". Предыдущий матч сложился неудачно – каталонцы уступили со счетом 2:4, поэтому Ганси Флик надеется избежать повторения этого сценария и получить три очка.
"Это будет сложный матч, как я всегда говорю. Когда мы играли на выезде, они прессинговали очень хорошо, и у нас возникли проблемы. Завтра будет другая игра, и мы будем готовы", – сказал Флик.
Немец также рассказал о возможной ротации, в частности Педри, учитывая матч ЛЧ против "Бенфики".
"Мы еще не приняли решение, но должны сделать ротации. Мы выведем на поле лучшую команду. Посмотрим завтра.
Что касается Педри, то он очень профессиональный, его отношение невероятное. Он хорошо восстанавливается после матчей, тренируется на высоком уровне. Это заметно на поле - он играет так, как тренируется. Он придает нам силы в этой зоне, но мы должны думать о будущем, поэтому да, решение примем завтра", – сказал Флик.
Добавим, что ответный матч против "Бенфики" состоится 11 марта.
Популярное сейчас
- Хавбек Шахтера: Жестокость футбола сыграла с нами злую шутку
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Таблица коэффициентов УЕФА. Румыния не опередит Украину по итогам 1/8-й, Словения будет выше на старте следующего сезона
- Жирона предлагала Цыганкову новый контракт
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО