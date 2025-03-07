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Ханси Флик рассказал, сделает ли он ротацию состава с Осасуной

Испания

Впереди еще ответный матч ЛЧ

Ханси Флик рассказал, сделает ли он ротацию состава с Осасуной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В субботу "Барса" будет принимать "Осасуну". Предыдущий матч сложился неудачно – каталонцы уступили со счетом 2:4, поэтому Ганси Флик надеется избежать повторения этого сценария и получить три очка.

"Это будет сложный матч, как я всегда говорю. Когда мы играли на выезде, они прессинговали очень хорошо, и у нас возникли проблемы. Завтра будет другая игра, и мы будем готовы", – сказал Флик.

Немец также рассказал о возможной ротации, в частности Педри, учитывая матч ЛЧ против "Бенфики".

"Мы еще не приняли решение, но должны сделать ротации. Мы выведем на поле лучшую команду. Посмотрим завтра.

Что касается Педри, то он очень профессиональный, его отношение невероятное. Он хорошо восстанавливается после матчей, тренируется на высоком уровне. Это заметно на поле - он играет так, как тренируется. Он придает нам силы в этой зоне, но мы должны думать о будущем, поэтому да, решение примем завтра", – сказал Флик.

Добавим, что ответный матч против "Бенфики" состоится 11 марта.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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