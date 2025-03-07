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Реал получит место за столом переговоров по реформированию судейства в Испании

Испания

Президент RFEF заинтересован в улучшении диалога с Реалом

Реал получит место за столом переговоров по реформированию судейства в Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал", который неоднократно критиковал судейство в Испании, получит возможность принять участие в реформировании судейской системы.

Три недели назад было решено, что клубы вместе с RFEF, Комитетом арбитров (CTA) и Ла Лигой примут участие в реформировании системы судейства. "Реал Бетис", "Севилья", "Альбасете" и "Гранада" были выбраны для представления интересов клубов в Комитете по реформированию судейства.

"Реал" также баллотировался в этот комитет, но не получил достаточной поддержки. Однако, по информации Marca, мадридский клуб будет присутствовать на обсуждениях вместе с избранными представителями.

Решение о приглашении "Реала" было принято совместно RFEF и Ла Лигой. Президент RFEF Рафаэль Лузан заинтересован в улучшении диалога с "Реалом" и хочет наладить отношения.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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