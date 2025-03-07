Реал получит место за столом переговоров по реформированию судейства в Испании

Мадридский "Реал", который неоднократно критиковал судейство в Испании, получит возможность принять участие в реформировании судейской системы.

Три недели назад было решено, что клубы вместе с RFEF, Комитетом арбитров (CTA) и Ла Лигой примут участие в реформировании системы судейства. "Реал Бетис", "Севилья", "Альбасете" и "Гранада" были выбраны для представления интересов клубов в Комитете по реформированию судейства.

"Реал" также баллотировался в этот комитет, но не получил достаточной поддержки. Однако, по информации Marca, мадридский клуб будет присутствовать на обсуждениях вместе с избранными представителями.

Решение о приглашении "Реала" было принято совместно RFEF и Ла Лигой. Президент RFEF Рафаэль Лузан заинтересован в улучшении диалога с "Реалом" и хочет наладить отношения.