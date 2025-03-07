Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал получит место за столом переговоров по реформированию судейства в Испании
Президент RFEF заинтересован в улучшении диалога с Реалом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал", который неоднократно критиковал судейство в Испании, получит возможность принять участие в реформировании судейской системы.
Три недели назад было решено, что клубы вместе с RFEF, Комитетом арбитров (CTA) и Ла Лигой примут участие в реформировании системы судейства. "Реал Бетис", "Севилья", "Альбасете" и "Гранада" были выбраны для представления интересов клубов в Комитете по реформированию судейства.
"Реал" также баллотировался в этот комитет, но не получил достаточной поддержки. Однако, по информации Marca, мадридский клуб будет присутствовать на обсуждениях вместе с избранными представителями.
Решение о приглашении "Реала" было принято совместно RFEF и Ла Лигой. Президент RFEF Рафаэль Лузан заинтересован в улучшении диалога с "Реалом" и хочет наладить отношения.
Популярное сейчас
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- "Только три, больше не увидел": Пушич выделил лучшие поля Премьер-лиги
- Шахтер делает подарок Динамо, победа Полесья, а Довбик и Яремчук без голов. Главные новости за 6 марта
- Тренер Барселоны высказался о форме Роберта Левандовского
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба