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Мексиканский клуб требует от легенды Барселоны денежную компенсацию

Испания

Пумас обратился в Спортивный арбитражный суд

Мексиканский клуб требует от легенды Барселоны денежную компенсацию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мексиканский клуб "Пумас" подал иск в суд на бывшего игрока команды Дани Алвеса.

Как сообщает издание Sport, "Пумас" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском против 41-летнего Алвеса. Клуб требует от бывшего игрока компенсацию в размере 6 миллионов евро.

Напомним, что Алвес подписал двухлетний контракт с "Пумасом" летом 2022 года, но через пять месяцев соглашение было расторгнуто из-за обвинений в изнасиловании.

Футболиста признали виновным в изнасиловании и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Он провел за решеткой 13 месяцев, а затем вышел под залог, ожидая результата апелляции.

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Барселона Дани Алвес Пумас
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:53
Хто б сумнівався в легендах збанкрутілої ша.лави !
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Комментарии 3
avatar
Просто Квашин (Харків)
07.03.2025 в 17:53
Хто б сумнівався в легендах збанкрутілої ша.лави !
Ответить
1
0
oda1979 (Запорожье)
07.03.2025 в 17:48
Не 6 лямов, а 10. А так все верно.,пусть платит
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2
0
Dr. House (Поділля)
07.03.2025 в 17:46
Ця так звана легенда пути ототожнює собою всю путу- гвалтівник, пєдофіл, банкрут, нікчема, тридварас, махінатор, збочинець і злочинець
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2
0

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