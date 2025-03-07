Мексиканский клуб требует от легенды Барселоны денежную компенсацию

Мексиканский клуб "Пумас" подал иск в суд на бывшего игрока команды Дани Алвеса.

Как сообщает издание Sport, "Пумас" обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском против 41-летнего Алвеса. Клуб требует от бывшего игрока компенсацию в размере 6 миллионов евро.

Напомним, что Алвес подписал двухлетний контракт с "Пумасом" летом 2022 года, но через пять месяцев соглашение было расторгнуто из-за обвинений в изнасиловании.

Футболиста признали виновным в изнасиловании и приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Он провел за решеткой 13 месяцев, а затем вышел под залог, ожидая результата апелляции.