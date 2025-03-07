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Валенсия возобновила строительные работы на Ноу Месталье
Ожидается, что проект будет завершен летом 2027 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 2025 году "Валенсия" объявила о возобновлении строительных работ на стадионе "Ноу Месталья", которые были приостановлены 16 лет назад.
История строительства "Ноу Местальи" началась еще в 2007 году, но из-за финансовых проблем клуба в 2009 году проект был заморожен. Но сейчас строительство снова сдвинулось с мертвой точки.
Новый стадион "Валенсии" обещает стать одной из самых современных арен Европы. Ожидается, что его стоимость составит около 300 миллионов евро, а вместимость - более 70 000 зрителей. "Валенсия" уже получила необходимый кредит для покрытия расходов.
Новый президент "Валенсии" Киат Лим лично посетил строительную площадку "Ноу Местальи" и подтвердил, что проект будет завершен летом 2027 года.
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