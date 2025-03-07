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Севилья выиграла суд: Экс-защитник команды обязан выплатить клубу денежную компенсацию

Испания

Жорис Ньяньон должен выплатить более миллиона евро

Севилья выиграла суд: Экс-защитник команды обязан выплатить клубу денежную компенсацию

Тransfermarkt

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Экс-защитник "Севильи" Жорис Ньяньон проиграл суд против своего бывшего клуба и теперь обязан выплатить команде более миллиона евро компенсации.

Причиной судебного разбирательства стало увольнение Ньяньона из "Севильи" из-за неудовлетворительной физической формы и игнорирования рекомендаций медицинского штаба клуба.

Решение суда подтвердило правомерность увольнения Ньяньона, которое ранее было признано законным Европейским спортивным арбитражным судом (CAS). Адвокаты игрока пытались оспорить увольнение, но их иск был отклонен.

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Севилья Жорис Ньяньон
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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