Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья выиграла суд: Экс-защитник команды обязан выплатить клубу денежную компенсацию
Жорис Ньяньон должен выплатить более миллиона евро
Тransfermarkt
Экс-защитник "Севильи" Жорис Ньяньон проиграл суд против своего бывшего клуба и теперь обязан выплатить команде более миллиона евро компенсации.
Причиной судебного разбирательства стало увольнение Ньяньона из "Севильи" из-за неудовлетворительной физической формы и игнорирования рекомендаций медицинского штаба клуба.
Решение суда подтвердило правомерность увольнения Ньяньона, которое ранее было признано законным Европейским спортивным арбитражным судом (CAS). Адвокаты игрока пытались оспорить увольнение, но их иск был отклонен.
Популярное сейчас
- Не Лунин и не Трубин. Милевский назвал лучшего украинского голкипера на данный момент
- Стало известно, вызовут ли Ярмоленко в сборную на мартовские матчи
- "Задача - заставить Россию остановить войну". Зеленский отреагировал на комбинированный удар по Украине
- Шанс стать первым номером. Легендарный клуб АПЛ интересуется Луниным
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО