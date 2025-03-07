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"Вот почему он номер один". Тренер Барселоны высказался об игре Щенсного
Флик ответил на вопросы журналистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался об игре голкипера команды Войцеха Щенсного в матче против "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
"Он очень хорошо справился, как и другие игроки. Это его работа, и все очень четко. Именно поэтому Войцех сейчас номер один.
Когда ты видишь, как футболисты выступали раньше, как они тренировались, ты принимаешь решение вместе с тем, что говорит персонал. Нам важны результаты", - сказал специалист.
Напомним, что "Барселона" сыграет против "Осасуны" 8 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.
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