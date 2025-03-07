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"Вот почему он номер один". Тренер Барселоны высказался об игре Щенсного

Испания

Флик ответил на вопросы журналистов

"Вот почему он номер один". Тренер Барселоны высказался об игре Щенсного

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался об игре голкипера команды Войцеха Щенсного в матче против "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

"Он очень хорошо справился, как и другие игроки. Это его работа, и все очень четко. Именно поэтому Войцех сейчас номер один.

Когда ты видишь, как футболисты выступали раньше, как они тренировались, ты принимаешь решение вместе с тем, что говорит персонал. Нам важны результаты", - сказал специалист.

Напомним, что "Барселона" сыграет против "Осасуны" 8 марта. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Барселона Войцех Щенсны Ханси Флик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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