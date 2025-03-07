"Вот почему он номер один". Тренер Барселоны высказался об игре Щенсного

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался об игре голкипера команды Войцеха Щенсного в матче против "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

"Он очень хорошо справился, как и другие игроки. Это его работа, и все очень четко. Именно поэтому Войцех сейчас номер один.

Когда ты видишь, как футболисты выступали раньше, как они тренировались, ты принимаешь решение вместе с тем, что говорит персонал. Нам важны результаты", - сказал специалист.