Анчелотти высказался о своем будущем в Реале

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями относительно своего будущего в клубе.

"Я не знаю, когда я покину этот клуб. Единственное, что я знаю точно, это то, что не я решаю, когда уйти, а президент. Это произойдет рано или поздно...", - сказал Карло.