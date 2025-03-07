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Анчелотти высказался о своем будущем в Реале

Испания

Не я решаю, когда уйти (с)

Анчелотти высказался о своем будущем в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мыслями относительно своего будущего в клубе.

"Я не знаю, когда я покину этот клуб. Единственное, что я знаю точно, это то, что не я решаю, когда уйти, а президент. Это произойдет рано или поздно...", - сказал Карло.

Напомним, что у Анчелотти контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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