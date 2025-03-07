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Барселона – Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Барселона – Осасуна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона – Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" в матче 27-го тура Ла Лиги будет принимать "Осасуну", которая находится в середине турнирной таблицы. "Барселона" недавно возглавила турнирную таблицу и закрепилась на вершине. "Осасуна" же на еврокубки не претендует, но вылет команде из Памплоны тоже не грозит.

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Поединок двадцать седьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" – "Осасуна" состоится в субботу, 8 марта 2025, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Трансляція матчу Барселона - Осасуна
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Примера Барселона Осасуна (Памплона) Ла Лига Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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