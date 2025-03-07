Барселона не проигрывает со Щенсным. Как польский талисман придает каталонцам уверенности

29 ноября 2024 года "Барселона" в честь своего 125-летия представила первый в истории клуба собственный талисман – желтого кота САТ. САТ является дикой кошкой, важным животным в Каталонии, что уже символично и логично для обретения статуса талисмана "блаугранас".

К сожалению, это стало единственным подарком для болельщиков "Барселоны". На домашнем стадионе устроить праздник не удалось: каталонцы сенсационно уступили "Лас Пальмасу" 1:2, что послужило поводом для шуток фанатов футбола. "Желтый кот" не помог команде одержать победу, несмотря на ожидания перед поединком. Вроде бы не сложный соперник и день рождения клуба, однако после презентации символа сразу неудачный результат.

Как оказалось, "Барселона" свой талисман нашла еще раньше, в октябре, но использовать начала только в этом году. К сожалению, основной голкипер Марк-Андре Тер Штеген в то время получил серьезную травму, что означало его выбывание из состава до конца сезона. В обойме каталонцев остался Инаки Пенья – дублер немца, который, например, в прошлом сезоне причин для его игры в стартовом составе не предоставил.

И опять же, второй вратарь в любом случае потребуется, учитывая форс-мажорные ситуации. И тут на помощь пришел польский голкипер Войцех Щенсный. Игрок еще летом объявил о завершении карьеры, однако согласился возобновить ее ради "Барселоны", подписав контракт до конца сезона. Пока "блаугранас" не проиграли ни одного матча, где игровые минуты имел поляк.

Чем отличился

Польский вратарь начинал футбольные шаги в академии местной варшавской "Легии". В результате молодого человека пригласили в Лондон: "Арсенал" усилил свою молодежную команду. На взрослом уровне начал получать опыт в "Брентфорде" на правах аренды. Вернувшись в состаяние "канониров" Щенсный вытеснил из состава опытного Лукаша Фабианского.

В 2015 году за отсутствием игрового времени перешел на правах аренды в "Рому". Итальянский футбол внушил поляку доверие - и уже через два года он подписал контракт с туринским "Ювентусом", где стал дублером известного Джанлуиджи Буффона. Последний через год клуб покинул – и роль основного досталась Войцеху.

До 2024 года выступал за туринцев, где добыл с командой ряд трофеев. Летом по согласию обеих сторон контракт был расторгнут. Несмотря на слухи о его дальнейшем переходе в состояние другого коллектива, Войцех Щенсный объявил о завершении карьеры.

Поляк отличился прекрасными навыками, присущими голкиперу. Многие наставники ценили его игру на линии ворот, реакцию, правильное занятие позиции в воротах и ​​"чтение" игры. По словам многих поклонников футбола, Войцех, так сказать, выигрывал конкуренцию у сильнейших вратарей. Во времена его выступлений за "Рому" поляк был основным игроком, а на скамейке запасных в тот период оставался известный ныне незаменимый бразилец "Ливерпуля" Алиссон Беккер. В "Ювентусе" напрямую занял место Буффона. И даже когда итальянец вернулся в состояние команды, основным оставался поляк.

Адаптация в клубе

Подписав контракт с каталонцами, Войцеху Щенсному прогнозировали игру в старте. Однако решающим моментом в выборе голкипера стал тот факт, что поляк не имел уже игровой практики, и скорее тренировочной, несколько месяцев. Фактически игрок был вытянут с отдыха. Поэтому потребовалось время для возвращения формы спортсмену. Инаки Пенья и дальше оставался основным голкипером "Барселоны".

Поводов для резкой смены вратаря не было. Сам Войцех отмечал, что тренерский штаб принимает абсолютно правильное решение о его непопадании в состав на матчи. Правда, странным казалось, что и в рамках ротации Флик не использовал Щенсного.

Однако с начала этого года поляку удалось получить свой шанс в кубковом матче против нестатусного соперника "Барбасто". Там без всяких сложностей каталонцы победили со счетом 4:0. В следующем же матче, уже в рамках Суперкубка Испании, Войцех Щенсный неожиданно появился в старте на матч против "Атлетика" из Бильбао. Такому решению поспособствовало опоздание Инака Пеньи на предматчевую установку, что Флик крайне не любит.

Отстоять поляку удалось снова "на ноль" и прецедентов для его замены в финальном поединке против мадридского "Реала" не было. Правда, в финале Щенсный был удален с поля за фол на Мбаппе, но "Барселона" удержала преимущество над "сливочными" и завоевала первый в сезоне трофей. С тех пор основным голкипером каталонцев считается именно регулярно выходящий в старте Войцех за исключением поединков против "Бетиса" (5:1) и "Хетафе" (1:1).

И кажется, что немецкий специалист абсолютно прав в своем выборе: его подопечные еще ни разу не проигрывали, когда в рамках ворот стоял Щенсный. По количеству это уже составляет 14 поединков. Из них всего 2 ничьи – другие результаты победны. И из них 8 "сухих" матчей. Учитывая высокую линию обороны команды Флика, этот результат просто поражает. Неудивительно, что поляка считают теперь талисманом клуба. Но почему Войцех так влияет на результат?

Влияние игрока на игру

Голкипер такой команды, как "Барселона", должен обладать определенными навыками, которые тренируются еще в академии клуба. Безусловно, это работа ногами. Умение владеть мячом и отдавать первый пас. К сожалению, Щенсный не отличается такими способностями. С игрой ногами он уступает тому же Инаки Пенье. Однако есть несколько других качеств, свойственных поляку, которые и вызывают доверие у Флика к Войцеху.

Игра руками. Фактически именно навыки отбивания мяча у Щенсного на воротах значительно лучше доступных конкурентов на позицию. В сравнении: Инаки Пенья имел значительно меньшее количество сейвов и отраженных ударов. И это, если еще не учитывать забитых голов соперников из положения "вне игры". Процент отраженных ударов у поляка намного лучше.

Читайте также Щенсный высказался о своем будущем в Барселоне

Позиция. Занятие позиции в воротах визуально у Щенсного кажется более уверенным. Не секрет, что именно правильно занятая позиция во многих случаях помогает голкиперу вытаскивать мячи из углов ворот – реакция уже следует после этого.

Уверенность. Одной из главных черт Войцеха является его хладнокровие. Даже в случае допущенных результативных ошибок Щенсный сохраняет спокойствие. К примеру: в игре в основном этапе ЛЧ с "Бенфикой" (5:4) поляк допустил немало ошибок, в результате чего команде пришлось отыгрываться с почти разгромного счета. Казалось бы, морально вратарю доиграть матч будет очень нелегко. Однако Войцех наоборот: сохранял абсолютное спокойствие, уверял игроков в контроле над ситуацией. На последних минутах совершил сверхважный сейв, отразив удар Ди Марии при выходе один на один.

В последней встрече, уже в 1/8 финала ЛЧ, против той же "Бенфики", играя большую часть матча в меньшинстве, Щенсный совершил ряд сейвов и сохранил собственные ворота, позволив каталонцам одержать нелегкую победу 1:0.

Спокойствие и уверенность игрока в себе во время матча не в зависимости от хода игры. Вот что отличает его от других. Именно поэтому поляк придает уверенность в игре "Барселоны". Именно поэтому он и считается талисманом команды сейчас. Войцех Щенсный подтверждает его значимость для игры клуба.