Барселона хочет летом оформить переход правого защитника

"Барселона" рассматривает варианты с возможностью приглашения в команду правого защитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Блауграна" хочет оформить переход следующим летом. Этот футболист не будет заменой Кунде, а просто усилением позиции правого защитника. В том числе известно, что "Барса" уже совершала первые звонки относительно потенциального подписания.

В клубе очень довольны французом, но руководство хочет увеличить выбор состава для тренера, чтобы хорошо проводить большое количество матчей в следующем сезоне.

В этом сезоне Кунде провел 41 матч во всех турнирах. В частности, в рамках Ла Лиги он вышел в основе в 88% поединках. На его счету 11 результативных действий (3+8).

Контракт Жюля рассчитан до лета 2027 года.