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Барселона хочет летом оформить переход правого защитника
В компанию к Кунде
Фото - Аліна Єрофеєва
"Барселона" рассматривает варианты с возможностью приглашения в команду правого защитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Блауграна" хочет оформить переход следующим летом. Этот футболист не будет заменой Кунде, а просто усилением позиции правого защитника. В том числе известно, что "Барса" уже совершала первые звонки относительно потенциального подписания.
В клубе очень довольны французом, но руководство хочет увеличить выбор состава для тренера, чтобы хорошо проводить большое количество матчей в следующем сезоне.
В этом сезоне Кунде провел 41 матч во всех турнирах. В частности, в рамках Ла Лиги он вышел в основе в 88% поединках. На его счету 11 результативных действий (3+8).
Контракт Жюля рассчитан до лета 2027 года.
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