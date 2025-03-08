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Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Лидер против 11-й команды – смотреть онлайн трансляцию матча

Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" подходит к матчу с "Осасуной" в хорошей форме. Каталонцы еще не проигрывали в 2025 году, показывая результативный и эффектный футбол во всех турнирах.

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Чемпионат Испании, 27-й тур

8 марта 2025. Барселона, "Олимпийский стадион им. Льюиса Кумпаньша"

"Барселона" 22:00 "Осасуна"

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