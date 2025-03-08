Примера. Победа Сельты, подвиг Алавеса в меньшинстве

В первом матче 27-го тура Примеры "Сельта" на своем поле обыграла "Леганес".

В середине первого тайма гости неожиданно открыли счет усилиями Розье. Игроки "Леганеса" радовались не долго, ведь через несколько минут клуб с Виго сравнял счет, отличился Мингеса.

Еще в первом тайме "Сельта" повела в счете благодаря голу в исполнении Гонсалеса. Во втором тайме обе команды могли отличиться, но счет так и остался без изменений.

"Сельта" набрала 36 очков и занимает 8-е место в Примере, а "Леганес" имеет 27 баллов и 16-ю позицию турнирной таблицы.

Примера. 27-й тур

Сельта - Леганес 2:1

Голы: Мингеса, 26 Гонсалес, 45+1 - Розье, 19.

Сельта: Гвайта - Жаилсон (Мориба, 76), Старфельт, Алонсо - Каррейра, Родригес (Бельтран, 59), Сотело (Родригес (Бельтран, 59), 75), Мингеса - Аспас (Лосада, 59), Гонсалес - И.

Леганес: Дмитриевич - Розье, Тапиа (Чикко, 90), Настасич (Саэнс, 46), Гонсалес (Дюк, 84), Каррера - Крус, Нею, Сиссе (Раба, 68), Родригес - Гарсия (де ла Фуэнте, 68).

Предупреждения: Родригес, 56, Жаилсон, 70, Мингеса, 90+3 - Настасич, 9, Саэнс, 76.



Во втором матче субботы "Вильярреал" минимально уступил "Алавесу".

На старте поединка хозяева открыли счет усилиями Мануэля Санчеса. "Вильярреал" создал много голевых моментов.

Особенно ощутимым было преимущество гостей после 58-й минуты, ведь хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Антонио Северы.

Уже в добавленное арбитром время красную карточку получил Антонио Бланко, оставив свою команду в девять. Арбитр добавил 15 минут, но хозяева удержали преимущество в счете.

За второй тайм "Вильярреал" нанес 18 (!) ударов в сторону ворот, но ни один из них не достиг цели.

"Вильярреал" с 44 очками занимает пятое место в Примере, а "Алавес" набрал 26 баллов и поднялся на 17-ю позицию, покинув зону вылета.



Примера. 27-й тур

Алавес - Вильярреал 1:0

Гол: Санчес, 11.

Алавес: Сивера – Теналья, Абкар, Моуриньо, Санчес (Диарра, 88) – Кабанес (Родригес, 59), Бланко, Жордан (Гарсес, 67), Аленья – Мартин (Висенте, 67), Гарсия (Вильялибре, 88).

Вильярреал: Конде – Фойт, Камбвала (Суарес, 90), Кошта, Кардона (Педраса, 71) – Пино (Комесанья, 86), Гуе (Барри, 71), Парехо, Баэна (Бьюкенен, 90) – Пепе, Перес.

Предупреждения: Бланко, 77, Родригес, 90+1, Диарра, 90+2 - Пино, 70.

Удаления: Сивера, 58, Бланко, 90+4.