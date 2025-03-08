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Матч Барселона – Осасуна отменили. Известна причина
В клубе траур
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press
Несколько часов назад умер член медицинского персонала "Барселоны" Карлес Минарро Гарсия. Он был в отеле команды. Все игроки и члены клуба в состоянии сильнейшего шока.
В этот момент вышли игроки "Осасуны" и проводившие разминку вратари. Игроков "Барселоны" на поле не было. Прошла встреча между Ла Лигой, Федерацией Испании и "Барселоной". Решение было принято на базе сложной ситуации.
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"Сине-гранатовые" пока возглавляют таблицу Ла Лиги (57 очков). Конкуренты в борьбе за чемпионство – столичные "Реал" и "Атлетико" – проведут свои встречи в турнире завтра.
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