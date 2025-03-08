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Матч Барселона – Осасуна отменили. Известна причина

Испания
Обновлено

В клубе траур

Матч Барселона – Осасуна отменили. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

Новина українською

Несколько часов назад умер член медицинского персонала "Барселоны" Карлес Минарро Гарсия. Он был в отеле команды. Все игроки и члены клуба в состоянии сильнейшего шока.

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В этот момент вышли игроки "Осасуны" и проводившие разминку вратари. Игроков "Барселоны" на поле не было. Прошла встреча между Ла Лигой, Федерацией Испании и "Барселоной". Решение было принято на базе сложной ситуации.

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"Сине-гранатовые" пока возглавляют таблицу Ла Лиги (57 очков). Конкуренты в борьбе за чемпионство – столичные "Реал" и "Атлетико" – проведут свои встречи в турнире завтра.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 22:11
Если будут отменять игры когда умер какой-то барселонский член, то Ла-Лига превратицца в Большой Цирк на Цветном Бульваре! Выходите на поле трусы!!! Бегом!!!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 22:11
Если будут отменять игры когда умер какой-то барселонский член, то Ла-Лига превратицца в Большой Цирк на Цветном Бульваре! Выходите на поле трусы!!! Бегом!!!
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2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.03.2025 в 22:03
Вот так бывает. Соболезнования семье.
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жажа_the_best (Харьков)
08.03.2025 в 22:09
Когда ты скоро сдохнешь по тебе никто не будет горевать п идар кремлёвский!
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