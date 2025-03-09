Хетафе - Атлетико: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Последний матч команда "Хетафе" в рамках Ла Лиги сыграла против "Леганеса", завершив игру со счетом 0:1 в пользу "Леганеса". Между тем их сегодняшние соперники, "Атлетико", в своей последней игре проиграли, но это было в рамках ЛЧ, а вот в Ла Лиге последнюю игру они выиграли против "Атлетик Бильбао".

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Сейчас "Хетафе" занимает 14-е место, а мадридская команда - второе в турнирной таблице.

Ла Лига. 27 тур

"Хетафе" - "Атлетико"

9.03.2025, 15:00

Трансляция: MEGOGO Футбол 1