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Хетафе - Атлетико: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Начало игры в 15:00

Хетафе - Атлетико: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Валентина Чорноштан Автор UA-Футбол
Новина українською

Последний матч команда "Хетафе" в рамках Ла Лиги сыграла против "Леганеса", завершив игру со счетом 0:1 в пользу "Леганеса". Между тем их сегодняшние соперники, "Атлетико", в своей последней игре проиграли, но это было в рамках ЛЧ, а вот в Ла Лиге последнюю игру они выиграли против "Атлетик Бильбао".

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Сейчас "Хетафе" занимает 14-е место, а мадридская команда - второе в турнирной таблице.

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Ла Лига. 27 тур

"Хетафе" - "Атлетико"
9.03.2025, 15:00
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трасляція. Хетафе - Атлетико
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