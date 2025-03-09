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Эспаньол – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Эспаньол – Жирона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Эспаньол – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 27-го тура Ла Лиги "Эспаньол" будет принимать "Жирону". "Эспаньол" находится внизу турнирной таблицы, но последние матчи команды из Каталонии были удачными. "Жирона" из претендента в еврокубки превратилась в середняка, проиграв 5 из 7 последних матчей.

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Поединок двадцать седьмого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Эспаньол" – "Жирона" состоится в понедельник, 10 марта 2025 года, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Трансляція матчу Еспаньйол - Жирона
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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