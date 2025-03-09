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Барселона начала переговоры по продлению контракта со Щенсны
Хотят еще оставить легенду у себя
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" хочет продлить контракт с польским голкипером команды Войцехом Щенсны. Об этом сообщает Николо Скира.
Каталонцы уже начали переговоры по пролонгированию соглашения. Текущий контракт истекает в конце этого сезона.
Поляк присоединился к "блаугране" 2 октября прошлого года. Он возобновил свою карьеру после того, как уже повесил бутсы и перчатки на гвоздь. "Барса" пригласила его из-за травмы Марка-Андре тер Штегена, который вернется только летом.
В нынешнем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах. Щенсни пропустил 13 голов, а в восьми поединках оставил свои ворота сухими.
Отметим, что 18 апреля ему исполнится 35 лет.
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