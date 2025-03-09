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Барселона начала переговоры по продлению контракта со Щенсны

Испания

Хотят еще оставить легенду у себя

Барселона начала переговоры по продлению контракта со Щенсны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" хочет продлить контракт с польским голкипером команды Войцехом Щенсны. Об этом сообщает Николо Скира.

Каталонцы уже начали переговоры по пролонгированию соглашения. Текущий контракт истекает в конце этого сезона.

Поляк присоединился к "блаугране" 2 октября прошлого года. Он возобновил свою карьеру после того, как уже повесил бутсы и перчатки на гвоздь. "Барса" пригласила его из-за травмы Марка-Андре тер Штегена, который вернется только летом.

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах. Щенсни пропустил 13 голов, а в восьми поединках оставил свои ворота сухими.

Отметим, что 18 апреля ему исполнится 35 лет.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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