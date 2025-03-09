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Реал – Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Начало в 17:15
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид", у которого одна победа в пяти последних играх, будет противостоять "Райо Вальекано", которые с 7 декабря по 7 февраля "пчелы" умудрились выдать девяти матчевую беспроигрышную серию и заскочить в еврокубковую зону.
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И добавим, что с сезона 23-24 "Реал" никак не может обыграть "Райо". Последний раз "королевский" клуб уверенно (с преимуществом в два и более мяча) побеждал "Вальекано" в далеком 2015-м году.
Ла Лига. 27 тур
"Реал" - "Райо Вальекано"
9.03.2025, 17:15
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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