Реал – Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал Мадрид", у которого одна победа в пяти последних играх, будет противостоять "Райо Вальекано", которые с 7 декабря по 7 февраля "пчелы" умудрились выдать девяти матчевую беспроигрышную серию и заскочить в еврокубковую зону.

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И добавим, что с сезона 23-24 "Реал" никак не может обыграть "Райо". Последний раз "королевский" клуб уверенно (с преимуществом в два и более мяча) побеждал "Вальекано" в далеком 2015-м году.

Ла Лига. 27 тур

"Реал" - "Райо Вальекано"

9.03.2025, 17:15

Трансляция: MEGOGO Футбол 1