Новый контракт, новый статус. Какой игрок станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны?

Руководство "Барселоны" решило продлить контракт до 2030 года с Рафиньей и существенно поднять зарплату вингера, сообщает Relevo.

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По информации источника, если между "Барсой" и Рафиньей состоится продление контракта, бразильский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны". Отмечается, что руководство и тренерский штаб считают Рафинью лидером как в поле, так и в раздевалке.

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За этот сезон 28-летний полузащитник отличился 25 голами и 18 ассистами в 40 матчах во всех турнирах.