  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Новый контракт, новый статус. Какой игрок станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны?
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый контракт, новый статус. Какой игрок станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны?

Испания

У него имеется авторитет в раздевалке

Новый контракт, новый статус. Какой игрок станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Барселоны?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" решило продлить контракт до 2030 года с Рафиньей и существенно поднять зарплату вингера, сообщает Relevo.

Читайте такжеБарселона начала переговоры по продлению контракта со Щенсны

По информации источника, если между "Барсой" и Рафиньей состоится продление контракта, бразильский вингер станет одним из самых высокооплачиваемых игроков "Барселоны". Отмечается, что руководство и тренерский штаб считают Рафинью лидером как в поле, так и в раздевалке.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За этот сезон 28-летний полузащитник отличился 25 голами и 18 ассистами в 40 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Реал – Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Эспаньол – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Барселона начала переговоры по продлению контракта со Щенсны
Рафинья Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
09.03.2025 в 13:08
Вон оно как. Кто бы мог подумать... Нндаа.. чудны твои дела Господи.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
09.03.2025 в 13:08
Вон оно как. Кто бы мог подумать... Нндаа.. чудны твои дела Господи.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости