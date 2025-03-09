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Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала не попал в заявку на матч против Райо Вальекано
Матч состоится в 17:15 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" показал заявку на матч Ла Лиги против "Райор Вальекано".
Основного голкипера Тибо Куртуа нет в заявке испанского клуба. По информации Mundo Deportivo, у бельгийского вратаря небольшое растяжения правой надколенной мышцы. Итальянский тренер дал вратарю отдых.
Также нет в заявке защитника Антонио Рюдигера, который болел гриппом. Игрок уже выздоровел, но Анчелотти решил им не рисковать.
По некоторой информации Вальверде и Родриго также получат отдых, несмотря на присутствие в заявке.
Заявка "Реала" на матч против "Райо Вальекано"
????✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2025
???? @RayoVallecano pic.twitter.com/L5TfBppL1S
Матч состоится в 17:15 по киевскому времени. Перед поединком "Реал" занимает третье место с 54-мя баллами, "Райо Вальекано" - седьмые с 36-ю баллами.
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