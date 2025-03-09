Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала не попал в заявку на матч против Райо Вальекано

"Реал" показал заявку на матч Ла Лиги против "Райор Вальекано".

Основного голкипера Тибо Куртуа нет в заявке испанского клуба. По информации Mundo Deportivo, у бельгийского вратаря небольшое растяжения правой надколенной мышцы. Итальянский тренер дал вратарю отдых.

Также нет в заявке защитника Антонио Рюдигера, который болел гриппом. Игрок уже выздоровел, но Анчелотти решил им не рисковать.

По некоторой информации Вальверде и Родриго также получат отдых, несмотря на присутствие в заявке.

Заявка "Реала" на матч против "Райо Вальекано"

Матч состоится в 17:15 по киевскому времени. Перед поединком "Реал" занимает третье место с 54-мя баллами, "Райо Вальекано" - седьмые с 36-ю баллами.