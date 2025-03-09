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Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала не попал в заявку на матч против Райо Вальекано

Испания

Матч состоится в 17:15 по киевскому времени

Шанс для Лунина. Основной голкипер Реала не попал в заявку на матч против Райо Вальекано

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" показал заявку на матч Ла Лиги против "Райор Вальекано".

Основного голкипера Тибо Куртуа нет в заявке испанского клуба. По информации Mundo Deportivo, у бельгийского вратаря небольшое растяжения правой надколенной мышцы. Итальянский тренер дал вратарю отдых.

Также нет в заявке защитника Антонио Рюдигера, который болел гриппом. Игрок уже выздоровел, но Анчелотти решил им не рисковать.

По некоторой информации Вальверде и Родриго также получат отдых, несмотря на присутствие в заявке.

Заявка "Реала" на матч против "Райо Вальекано"

Матч состоится в 17:15 по киевскому времени. Перед поединком "Реал" занимает третье место с 54-мя баллами, "Райо Вальекано" - седьмые с 36-ю баллами.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
09.03.2025 в 14:44
Вчора найвеличнішому Президенту футбольних клубів усіх часів Флорентіну Пересу виповнилося 78 роки. 37 трофеїв за часів президентства, з них 7 ЛЧ!!! Реал просто зобов'язаний обігрувати впевнено цих комуняцьких вискочок сьогодні. При чому не так як це зробила нещодавно пута - із суддівською поміччю
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Комментарии 13
Dr. House (Поділля)
09.03.2025 в 14:44
Вчора найвеличнішому Президенту футбольних клубів усіх часів Флорентіну Пересу виповнилося 78 роки. 37 трофеїв за часів президентства, з них 7 ЛЧ!!! Реал просто зобов'язаний обігрувати впевнено цих комуняцьких вискочок сьогодні. При чому не так як це зробила нещодавно пута - із суддівською поміччю
Ответить
2
2
Caballero (DC)
09.03.2025 в 14:51
Многая літа! Многая літа!
Ответить
3
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2025 в 14:55
Два дебила это сила. А кто у вас а палате старший?
Ответить
1
4
avatar
Bаrcelinius
09.03.2025 в 15:03
Ну конечно же Прокурор. Тем более у него ещё действующий... в отличии от старого морфиниста дохтура.
 
0
4
Dr. House (Поділля)
09.03.2025 в 15:03
Тузік , сьогодні з Барсел@хом ти пасивний чи він?. А Дашку-Алєніху візьмете в свої рольові ігри?
 
2
1
Caballero (DC)
09.03.2025 в 15:10
Олеже, як діючий прокурор я виведу тебе на чисту воду, ухилянте 58-річний!
 
0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2025 в 14:29
Надеюсь он им не воспользуется.
Ответить
1
4
Dr. House (Поділля)
09.03.2025 в 14:38
Накуй пиз@уй, Тузік трампонутий на спорт.сру, де таким підарам як ти місце
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2
2
avatar
Bаrcelinius
09.03.2025 в 14:16
Шанс для Барселоны.
Ответить
1
5
Dr. House (Поділля)
09.03.2025 в 14:38
sticker
Ответить
2
2
Caballero (DC)
09.03.2025 в 14:51
Олеже, це не гілка твого Кривбасу. Знову ти заблукав.
Ответить
3
1
oda1979 (Запорожье)
09.03.2025 в 14:56
Оно неизлечимо тупое.
 
3
1
avatar
Bаrcelinius
09.03.2025 в 15:07
Адольф, снова таблетки забыл выпить?
 
0
0

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