Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником", - главный тренер Реала об универсальности Федерико Вальверде
В восторге от игры Федерико Вальверде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем против "Райо Вальекано" поделился своими мыслями относительно Федерико Вальверде:
"Он в хорошей форме. Он может играть, и я знаю, что ему меньше нравится позиция правого вингера. Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником. В будущем он станет одним из лучших в мире полузащитников", — цитирует Marca итальянского специалиста.
Отмечается, что ранее Relevo сообщал о том, что мадридский "Реал" имеет план развивать Вальверде на позиции правого защитника.
За этот сезон 26-летний уругваец сыграл в 24 играх чемпионата Испании, отдал 3 голевые передачи и забил 5 голов.
Популярное сейчас
- Александрия пополнится еще одним игроком Динамо Киев, - Источник
- Ястремская: После прилета в США меня хотели депортировать в Украину
- Ничья Эвертона Миколенко, отмененный матч Барсы, волевая победа Руха, победный камбэк Ливерпуля и сенсационное поражение Ман Сити. Главные новости за 8 марта
- Сенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина
- Boy or Girl? Хавбек сборной Украины узнал пол будущего ребенка
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность