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"Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником", - главный тренер Реала об универсальности Федерико Вальверде

Испания

В восторге от игры Федерико Вальверде

"Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником", - главный тренер Реала об универсальности Федерико Вальверде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем против "Райо Вальекано" поделился своими мыслями относительно Федерико Вальверде:

"Он в хорошей форме. Он может играть, и я знаю, что ему меньше нравится позиция правого вингера. Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником. В будущем он станет одним из лучших в мире полузащитников", — цитирует Marca итальянского специалиста.

Отмечается, что ранее Relevo сообщал о том, что мадридский "Реал" имеет план развивать Вальверде на позиции правого защитника.

Читайте такжеМадридское противостояние. Реал - Райо Вальекано. Текстовая трансляция матча Ла Лиги

За этот сезон 26-летний уругваец сыграл в 24 играх чемпионата Испании, отдал 3 голевые передачи и забил 5 голов.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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