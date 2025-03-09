"Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником", - главный тренер Реала об универсальности Федерико Вальверде

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем против "Райо Вальекано" поделился своими мыслями относительно Федерико Вальверде:

"Он в хорошей форме. Он может играть, и я знаю, что ему меньше нравится позиция правого вингера. Ему очень нравится быть полузащитником и правым защитником. В будущем он станет одним из лучших в мире полузащитников", — цитирует Marca итальянского специалиста.

Отмечается, что ранее Relevo сообщал о том, что мадридский "Реал" имеет план развивать Вальверде на позиции правого защитника.

За этот сезон 26-летний уругваец сыграл в 24 играх чемпионата Испании, отдал 3 голевые передачи и забил 5 голов.