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Реал объявил состав на матч с Райо Вальекано. Попал ли Лунин в стартовый состав?

Испания
Обновлено

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени

Реал объявил состав на матч с Райо Вальекано. Попал ли Лунин в стартовый состав?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" объявил состав на матч с "Райо Вальекано".

Андрей Лунин выходит в основе "Реала".

Заметим, что это четвёртый матч Ла Лиги, в котором Андрей Лунин защищает ворота "Реала". Ранее он выходил в матчах против "Вильярреала". "Барселоны" и "Осасуны".

Ранее была информация, что Тибо Куртуа не попал в заявку на матч с "Райо Вальекано" из-за небольшого растяжения правой надколенной мышцы.

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До матча "Реал" занимает третье место в турнирной таблице с 54-мя очками. "Райо Вальекано" расположились на седьмом месте, набрав 36 баллов.

Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.03.2025 в 16:39
Когда харьковчанин Лунин в игре, ворота Реала на замке!
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.03.2025 в 16:39
Когда харьковчанин Лунин в игре, ворота Реала на замке!
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0
0
CVK1993 (Рівне)
09.03.2025 в 16:17
Навіть без травми Куртуа булу б логічно Луніна поставити на матч, адже через кілька днів Ліга чемпіонів. Тим більше, що Куртуа зараз не показує таку блискучу гру, як раніше. Хоч і Лунін може наварити.
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