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Реал объявил состав на матч с Райо Вальекано. Попал ли Лунин в стартовый состав?
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" объявил состав на матч с "Райо Вальекано".
Андрей Лунин выходит в основе "Реала".
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2025
???? @RayoVallecano
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/F76yBrm0zi
Заметим, что это четвёртый матч Ла Лиги, в котором Андрей Лунин защищает ворота "Реала". Ранее он выходил в матчах против "Вильярреала". "Барселоны" и "Осасуны".
Ранее была информация, что Тибо Куртуа не попал в заявку на матч с "Райо Вальекано" из-за небольшого растяжения правой надколенной мышцы.
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До матча "Реал" занимает третье место в турнирной таблице с 54-мя очками. "Райо Вальекано" расположились на седьмом месте, набрав 36 баллов.
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.
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