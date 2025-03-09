Примера. Реал - Райо Вальекано 2:1. Сумели воспользоваться осечкой Атлетико

Ла Лига. 27-й тур.

9 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Хосе Эрнандес Маэсо

"Реал" - "Райо Вальекано" 2:1



Голы: Мбаппе 30, Винисиус 34 - Диас 45+1

"Реал": Лунин - Васкес, Асенсио, Алаба, Фран - Чуамени, Модрич, Беллингем (Браим 86) - Родриго (Вальверде 68), Винисиус, Мбаппе (Камавинга 79)



"Райо Вальекано": Баталья — Рациу, Лежон, Эрнандес, Эспино (Лопес 88) — Диас (Балью 70), Сисс (Гвардиола 85) — Эмбарба (Валентин 70), Гумбау (Трехо 70), Чаваррия - Гарсия

Предупреждения: Винисиус 79, Чуамени 85, Модрич 90+3 - Гумбау 63

В составах обеих команд по сравнению с прошлыми матчами произошли изменения, которые нельзя ни отметить. В частности, из-за небольших повреждений пропустили игру Куртуа и Рюдигер. Их заменили украинец Лунин и только набирающий форму после тяжелой травмы Алаба.

"Райо", в свою очередь, на левом фланге выпустил двух латералей для сдерживания разыгравшегося Родриго и, возможно, Вальверде (в основе, правда, вышел Васкес). Также Перес решил обойтись без классической 10-ки, выпустив в центре нападения вингера Гарсию.

Первый опасный момент, как ни странно, создали гости. Лунин ошибся на выходе после подачи с углового, но Эрнандес не воспользовался ошибкой Андрея, пробив выше ворот.

Вскоре ответил и "Реал". Чуамени вырезал на Родриго в точности, как это сделал Вальверде в мадридском дерби на этой неделе, тот выкатил на Вини - Жуниор с линии штрафной попал в штангу, а Мбаппе на добивании - в Баталью.

На 27-й минуте по-настоящему вступить в игру пришлось и Лунину. Рациу обокрал Винисиуса, пробил по воротам, украинец отбил на Гумбау, но его удар в пустой угол уже заблокировал Асенсио.

Как следствие - "сливочные" соперника своего тут же за расточительность наказали.

Винисиус запустил Мбаппе, Килиану чуток повезло с отскоком после попытки обыгрыша Лежона, а дальше осталось дело техники.





Далее развил преимущество "Реала" и сам Жуниор, качнув несколько раз из стороны в сторону Рацио, и забив благодаря рикошету от румына.





Уже в следующей атаке хозяева чуть не довели дело до разгрома, но удар Мбаппе с близкого расстояния эффектно парировал Баталья.

В компенсированное время "Вальекано" чуток прибавил в атаке, и таки сумел отправить сопернику гол в раздевалку. В ворота Лунина мяч залетел от перекладины.





Дубль в начале второго тайма чуть не оформил Мбаппе. Француз приблизился к воротам по левому флангу, сместился в центр и немного не попал в ближний угол.

Далее "Райо" удалось успокоить атакующие порывы "сливочных", но при этом сами подопечные Переса тоже ничего интересного впереди не создавали.

На 76-й минуте шанс забить третий гол упустил уже Винисиус, не сумев замкнуть прострел Модрича с левого фланга.

После замены Мбаппе на Камавингу стало ясно, что Анчелотти решил сделать ставку на сохранение результата, и в какой-то степени она оправдалась. Концовку "Мадрид" мастерски засушил и свою задачу хоть и с трудом, но выполнил.

После сегодняшнего поражения "Атлетико" от "Хетафе" "Реал" опередил в турнирной таблице "матрасников", выйдя на второе место. "Райо Вальекано" пока остается шестым, но по окончании тура рискует опуститься ниже.