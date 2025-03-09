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Примера. Хетафе – Атлетико 2:1. Сенсация в пригороде Мадрида

Испания
Обновлено

"Атлетико" в меньшинстве не сумел удержать преимущество над "Хетафе" и упустил шанс возглавить турнирную таблицу

Примера. Хетафе – Атлетико 2:1. Сенсация в пригороде Мадрида

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом же матче воскресенья в Примере мы стали свидетелями сенсации. "Атлетико" неожиданно на выезде уступил "Хетафе".

Эта игра была совсем не похожа на матч лунной давности между командами в кубке Испании, когда "Атлетико" разгромил соперника со счетом 5:0.

Первый тайм прошел почти без моментов и завершился безголевой ничьей.

Второй тайм тоже не баловал зрителей опасными моментами. На 75-й минуте Альдерете сыграл рукой в ​​штрафной и арбитр назначил пенальти после просмотра ВАР. Серлот уверенно реализовал приговор, и мадридцы продолжали контролировать игру. 0:1. Казалось, будет фирменная победа подопечных Симеоне.

Но все перевернулось с ног на голову за несколько минут до истечения основного времени. Сначала за грубый фол был удален Корреа и уже через минуту счет стал равным. Арамбарри получил скидку после розыгрыша штрафного удара и расстрелял в упор ворота Облака. 1:1.

Еще через 3 минуты тот же Арамбарри подкорректировал удар Рико и Облак снова был бессилен. 2:1. Сенсационная волевая победа "Хетафе", лишающая подопечных Симеоне шанса возглавить турнирную таблицу. Более того, мадридцы потеряют вторую позицию, если свой матч выиграет "Реал". Команда же Бордаласа комфортно чувствует себя на 11-й позиции турнирной таблицы.

27-й тур Примеры.
Хетафе. "Колизеум"
"Хетафе" - "Атлетико" 2:1
Голы: Арамбарри, 88, 90+2 – Серлот, 75 (пен.)

"Хетафе": Сория – Рико, Альдерете, Дуарте, Джене – да Коста (Бернат, 68), Арамбарри, Милья (Хуанми, 80), Терратс – Родригес (Майораль, 62), Уче.

"Атлетико": Облак - Молина (Лемар, 66), Хименес, Ле Норман, Галан - Симеоне, Де Пауль (Барриос, 46), Льоренте, Лино (Корреа, 46) - Гризманн (Галлагер, 69), Альварес (Серлот, 58).

Предупреждения: Альдерете, 40, Дуарте, 40, Родригес, 57, Рико, 74, Джене, 74, Хуанми, 90+13 – Ле Норман, 40, Серлот, 90+8.

Удаление: Корреа, 87.

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Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2025 в 17:39
Очень хороший результат, ждём победу гостей на помойке.))
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Комментарии 6
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2025 в 17:39
Очень хороший результат, ждём победу гостей на помойке.))
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2
1
avatar
Bаrcelinius
09.03.2025 в 17:33
Нихх... себе струя??? Одобряем. Хетафе красавелы!
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1
2
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Spokoyno (Київ)
09.03.2025 в 17:27
Чого одразу сенсація! Через два дні битва за чвертьфінал ЛЧ! А позаду вже більша частина сезону... Забили трошки розслабилися та жорстоко поплатилися!
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0
1
Spolding711 (Днепр)
09.03.2025 в 17:25
Ніяких сенсацій .втома після ЛЧ далась взнаки.ну комусь можна переносити матчі по бажанню ,а не тому що серед тижня з видаленням матч грали і втома накопичилась.ну Бог все бачить .
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0
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
09.03.2025 в 17:38
Ты при рождении пострадал, или как оде в голову дрон попал?
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1
2
Spolding711 (Днепр)
09.03.2025 в 17:43
Я сербською не розумію
 
0
2

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