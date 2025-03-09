Примера. Хетафе – Атлетико 2:1. Сенсация в пригороде Мадрида

В первом же матче воскресенья в Примере мы стали свидетелями сенсации. "Атлетико" неожиданно на выезде уступил "Хетафе".

Эта игра была совсем не похожа на матч лунной давности между командами в кубке Испании, когда "Атлетико" разгромил соперника со счетом 5:0.

Первый тайм прошел почти без моментов и завершился безголевой ничьей.



Второй тайм тоже не баловал зрителей опасными моментами. На 75-й минуте Альдерете сыграл рукой в ​​штрафной и арбитр назначил пенальти после просмотра ВАР. Серлот уверенно реализовал приговор, и мадридцы продолжали контролировать игру. 0:1. Казалось, будет фирменная победа подопечных Симеоне.

Но все перевернулось с ног на голову за несколько минут до истечения основного времени. Сначала за грубый фол был удален Корреа и уже через минуту счет стал равным. Арамбарри получил скидку после розыгрыша штрафного удара и расстрелял в упор ворота Облака. 1:1.

Еще через 3 минуты тот же Арамбарри подкорректировал удар Рико и Облак снова был бессилен. 2:1. Сенсационная волевая победа "Хетафе", лишающая подопечных Симеоне шанса возглавить турнирную таблицу. Более того, мадридцы потеряют вторую позицию, если свой матч выиграет "Реал". Команда же Бордаласа комфортно чувствует себя на 11-й позиции турнирной таблицы.

27-й тур Примеры.

Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Атлетико" 2:1

Голы: Арамбарри, 88, 90+2 – Серлот, 75 (пен.)

"Хетафе": Сория – Рико, Альдерете, Дуарте, Джене – да Коста (Бернат, 68), Арамбарри, Милья (Хуанми, 80), Терратс – Родригес (Майораль, 62), Уче.

"Атлетико": Облак - Молина (Лемар, 66), Хименес, Ле Норман, Галан - Симеоне, Де Пауль (Барриос, 46), Льоренте, Лино (Корреа, 46) - Гризманн (Галлагер, 69), Альварес (Серлот, 58).

Предупреждения: Альдерете, 40, Дуарте, 40, Родригес, 57, Рико, 74, Джене, 74, Хуанми, 90+13 – Ле Норман, 40, Серлот, 90+8.



Удаление: Корреа, 87.