Лунин и фортуна сохранили победный счет сливочных. Реал Мадрид – Райо Вальекано 2:1. Обзор матча

"Королевский клуб" в первом тайме отличился дважды, хотя соперник создал более опасные возможности. После перерыва игровое преимущество гостей начало нарастать, а подопечные Анчелотти пытались отстоять необходимый результат. Андрей Лунин спасал свою команду в пяти эпизодах.

Столичный гранд догнал "Барселону" (57 очков). 15 марта коллектив поедет к "Вильярреалу". "Молнии" остаются на седьмой позиции (36 баллов). В следующее воскресенье "пчелы" будут принимать "Реал Сосьедад".

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Смотрите обзор матча 27-го тура Ла Лиги

Мадрид. Сантьяго Бернабеу, 74 170 зрителей

Реал Мадрид – Райо Вальекано 2:1

Голы: Мбаппе, 30, Винисиус, 34 – Диас П., 45+2