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Примера. Победа Бетиса, ничья Атлетика и Мальорки
Состоялись воскресные матчи 27-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Примера. 27-й тур
Атлетик - Мальорка 1:1
Голы: Н. Уильямс, 58 - Райльо, 56
Атлетик: Симон - Горосабель, Альварес, Паредес (Нуньес, 57), Бойро (Лекуэ, 78) - Хаурегисар, Прадос Диас - Беренгер (Гомес, 78), Каналес (Харруш, 54), Н. Уильямс — Гурусета (И. Уильямс, 54).
Мальорка: Грейф - Маффео, Валент, Райльо, Копете, Мохика - Кошта, Маскарель (Родригес, 72), Дардер (Морланес, 72) - Асано (Санчес, 59), Мурики (Ларин, 85).
Предупреждения: Горосабель, 16 - Копете, 72, Санчес, 86, Райльо, 90+6.
Примера. 27-й тур
Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Гол: Льоренте, 65
Бетис: Адриан - Сабали, Льоренте, Натан, Родригес - Форнальс, Иско, Кардосо - Антони, Кучо (Бакамбу, 76), Родригес.
Лас-Пальмас: Силлессен - Вити (Марвин, 73), Суарес (Кардона, 89), Херцог, А.А. Муньос - Х. Муньос, Кампанья (Янузай, 84), Эссуго, Байчетич — Силва, Рамирес (Макберни, 73).
Предупреждение: Льоренте, 19, Джонни, 80 – Вити, 30, А.А. Муньос, 38, Байчетич, 39, Эссуго, 53, Х. Муньос, 67, Херцог, 90+1.
Удаление: Эссуго, 61.
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