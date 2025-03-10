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Мадридский Реал нацелился на звезду Челси

Испания

Полузащитник заинтересовал испанцев

Мадридский Реал нацелился на звезду Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" обратил внимание на Энцо Фернандеса как на ключевое усиление своей полузащиты в летнее трансферное окно.

Руководство мадридцев ищет игрока для укрепления средней линии, и хавбек "Челси" выглядит привлекательным вариантом, особенно на фоне возможного ухода Эдуардо Камавинги. Летнее трансферное окно обещает быть насыщенным для "Реала", ведь Флорентино Перес планирует несколько стратегических ходов. Внимание сосредоточено на подписании полузащитника, который сможет освежить игру команды. В этом контексте 24-летний аргентинец стал одним из главных кандидатов.

"Челси" не намерен легко расставаться с Фернандесом, но его контрактная ситуация может открыть возможности для переговоров. Лондонцы изначально установили цену на уровне 120 миллионов евро, но теперь ходят слухи, что 80 миллионов могут заставить их изменить свою позицию.

Добавим, что в этом сезоне на счету Энцо 5 голов и 9 ассистов в 33 матчах за "Челси" во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Энцо Фернандес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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