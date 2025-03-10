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Битва команд из топ-7. Атлетик - Мальорка 1:1. Видео голов и обзор матча
Равная игра
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" расписал мировую ничью с "Мальоркой" в домашней встрече в рамках 27-го тура чемпионата Испании.
На гол Антонио Райльо баски через две минуты ответили результативным ударом Нико Уильямса.
В турнирной таблице "Атлетик" остался 4-м, "Мальорка" - 7-й.
Примера. 27-й тур
"Атлетик" - "Мальорка" 1:1
Голы: Н. Уильямс, 58 - Райльо, 56
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