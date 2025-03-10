  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Битва команд из топ-7. Атлетик - Мальорка 1:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Битва команд из топ-7. Атлетик - Мальорка 1:1. Видео голов и обзор матча

Испания

Равная игра

Битва команд из топ-7. Атлетик - Мальорка 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" расписал мировую ничью с "Мальоркой" в домашней встрече в рамках 27-го тура чемпионата Испании.

На гол Антонио Райльо баски через две минуты ответили результативным ударом Нико Уильямса.

В турнирной таблице "Атлетик" остался 4-м, "Мальорка" - 7-й.

Примера. 27-й тур

"Атлетик" - "Мальорка" 1:1

Голы: Н. Уильямс, 58 - Райльо, 56

По теме
yellow-arrow
Экс-одноклубник Лунина: Андрей никогда испуганным не был, но начудить мог. Потенциал и данные у него великолепные
yellow-arrow
Килиан Мбаппе установил новый статистический рекорд
yellow-arrow
Анчелотти - после 2:1 с Райо: Нашей целью было набрать очки
Атлетик (Бильбао) Мальорка Ла Лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости