Анчелотти - после 2:1 с Райо: Нашей целью было набрать очки

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Райо Вальекано" (2:1) в 27-м туре Ла Лиги.

"Мы чувствуем себя хорошо, потому что нашей целью было набрать очки. Первый тайм мог закончиться со счетом 3:0, но мы закончили его со счетом 2:1. Во втором тайме все стало немного сложнее - у нас было два или три шанса.

К 75-й минуте мы вели с одним голом, и нам оставалось одно: хорошо обороняться и избегать проблем. Мы хорошо защищались, но я понимаю, что болельщикам не понравилась последняя часть игры.

Мы должны помнить, что есть много команд, которые играли в Лиге чемпионов и которые не выиграли на выходных. "Интер" с "Ливерпулем" имели проблемы, "Байер" проиграл, "Бавария"... очень сложно подготовиться к такому поединку, особенно против такой команды, как "Райо", которая борется и играет с интенсивностью. Повторюсь, первый тайм был очень хорошим.

Когда я считаю, что мне нужно защищаться, я снимаю нападающих, для меня это не проблема.

У Куртуа небольшая проблема, но я думаю, что он быстро поправится к среде. Беллингем хорошо вернулся. Джуд получил удар, но ничего серьезного", - сказал итальянец.