Килиан Мбаппе установил новый статистический рекорд

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал ключевой фигурой в победе над "Райо Вальекано", открыв счет в матче на "Сантьяго Бернабеу". Благодаря его голу команда Карло Анчелотти добыла важные три очка.

Однако этот гол имел еще большее значение, чем просто помощь "Реалу" в очередной победе.

Килиан Мбаппе стал первым французским игроком в истории, который забил 29+ голов в своем дебютном сезоне за клуб из топ-4 европейских лиг.

???????? Kylian Mbappé devient le 1er joueur français de l'histoire à inscrire 29 buts lors de sa 1ère saison avec un club des 4 grands championnats en compétition officielle (28 pour Michel Platini avec la Juventus en 1982/83). #RealMadridRayo — Stats Foot (@Statsdufoot) March 9, 2025

Предыдущий рекорд принадлежал Мишелю Платини – 28 голов за "Ювентус" в сезоне 1982/83.