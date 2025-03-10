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Килиан Мбаппе установил новый статистический рекорд
Первый среди французов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал ключевой фигурой в победе над "Райо Вальекано", открыв счет в матче на "Сантьяго Бернабеу". Благодаря его голу команда Карло Анчелотти добыла важные три очка.
Однако этот гол имел еще большее значение, чем просто помощь "Реалу" в очередной победе.
Килиан Мбаппе стал первым французским игроком в истории, который забил 29+ голов в своем дебютном сезоне за клуб из топ-4 европейских лиг.
???????? Kylian Mbappé devient le 1er joueur français de l'histoire à inscrire 29 buts lors de sa 1ère saison avec un club des 4 grands championnats en compétition officielle (28 pour Michel Platini avec la Juventus en 1982/83). #RealMadridRayo— Stats Foot (@Statsdufoot) March 9, 2025
Предыдущий рекорд принадлежал Мишелю Платини – 28 голов за "Ювентус" в сезоне 1982/83.
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