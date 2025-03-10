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Килиан Мбаппе установил новый статистический рекорд

Испания

Первый среди французов

Килиан Мбаппе установил новый статистический рекорд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе стал ключевой фигурой в победе над "Райо Вальекано", открыв счет в матче на "Сантьяго Бернабеу". Благодаря его голу команда Карло Анчелотти добыла важные три очка.

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Однако этот гол имел еще большее значение, чем просто помощь "Реалу" в очередной победе.

Килиан Мбаппе стал первым французским игроком в истории, который забил 29+ голов в своем дебютном сезоне за клуб из топ-4 европейских лиг.

Предыдущий рекорд принадлежал Мишелю Платини – 28 голов за "Ювентус" в сезоне 1982/83.

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Франция Мишель Платини Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Опубликовал: Алексей Полищук
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