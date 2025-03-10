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Исторический триумф. Сельта достигла впечатляющей отметки по количеству побед в Примере
Отпраздновали юбилейную победу в последнем туре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27-го тура Ла Лиги "Сельта" обыграла на своем поле "Леганес" со счетом 2:1, установив таким образом действительно историческое достижение.
"Кельты" одержали юбилейную 500-ю домашнюю победу в истории чемпионата Испании.
Всего на их счету 673 победы в высшем дивизионе страны в 1991 матче.
???? Triunfo ????????????????????́????????????????.— RC Celta (@RCCelta) March 8, 2025
El #RCCelta suma 5⃣0⃣0⃣ victorias como local en #LALIGAEASPORTS.
¡Un día para recordar, celtismo! ???? pic.twitter.com/UFppi3MERt
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Добавим, что на данный момент "Сельта" занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 36 очков после 27-ти сыгранных туров в чемпионате Испании.
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