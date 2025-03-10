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Игра за место в топ-10. Реал Сосьедад - Севилья 0:1. Видео гола и обзор матча
Сильнее оказались андалусийцы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" потерпел минимальное поражение от "Севильи" в поединке 27-го тура чемпионата Испании.
Победу "красно-белым" принес гол Чидера Эджуке.
Таким образом, "Севилья" поднялась на 10-е место в турнирной таблице, а "Реал Сосьедад" опустился на 11-ю позицию.
Примера. 27-й тур.
Сан-Себастьян. "Аноета"
"Реал Сосьедад" - "Севилья" 0:1
Гол: Эджуке, 47
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