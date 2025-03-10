Эспаньол - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

В матче 27-го тура Ла Лиги "Эспаньол" будет принимать "Жирону". "Эспаньол" находится внизу турнирной таблицы, но последние матчи команды из Каталонии были удачными. "Жирона" из претендента на еврокубки превратилась в середняка, проиграв 5 из 7 последних матчей.

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Ла Лига. 27-й тур

10 марта. 22:00. Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" — "Жирона"

Главный арбитр: Адриан Кордеро Вега (Испания)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1