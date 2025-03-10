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Эспаньол - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Эспаньол - Жирона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.03.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 27-го тура Ла Лиги "Эспаньол" будет принимать "Жирону". "Эспаньол" находится внизу турнирной таблицы, но последние матчи команды из Каталонии были удачными. "Жирона" из претендента на еврокубки превратилась в середняка, проиграв 5 из 7 последних матчей.
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Ла Лига. 27-й тур
10 марта. 22:00. Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" — "Жирона"
Главный арбитр: Адриан Кордеро Вега (Испания)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу "Еспаньйол" - "Жирона"Смотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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