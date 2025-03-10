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Звезда ПСЖ попала в список трансферных целей Реала

Испания

Ищут полузащитника

Звезда ПСЖ попала в список трансферных целей Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Реал Мадрид" продолжает искать надежного преемника для Луки Модрича и обратил внимание на полузащитника, который сияет в составе "ПСЖ". Речь идет о 25-летнем португальце Витинье, который зарекомендовал себя как один из лучших игроков в своей позиции.

Португалец играет ключевую роль в тактическом построении "ПСЖ". Его стабильно высокий уровень игры не остался незамеченным в топ-клубах Европы, а в "Реале" считают, что он идеально вписался бы в систему команды. Впрочем, подписать хавбека будет непросто.

"ПСЖ" не намерен отпускать одного из своих ключевых игроков без соответствующего предложения. Французский клуб прекрасно понимает, что топовых полузащитников на рынке мало, а потеря Витиньи стала бы ударом для их проекта. Поэтому любые переговоры с "Реалом" будут стартовать с огромной суммы.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 6 голов и 2 ассиста в 37 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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