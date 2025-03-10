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Флик рассказал, сможет ли Левандовский сыграть против Бенфики

Испания

Трубину приготовиться

Флик рассказал, сможет ли Левандовский сыграть против Бенфики

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал физическое состояние Роберта Левандовского перед ответным матчем против "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Левандовский вернулся к тренировкам и готов принять участие в завтрашнем матче. Он находится в отличной форме. В субботу мы хотели дать ему отдых, потому что он почувствовал определенный мышечный дискомфорт, но сейчас он в полном порядке".

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Напомним, что Роберт Левандовский не попал в заявку "Барселоны" на матч против "Осасуны", который впоследствии был перенесен на неопределенный срок из-за смерти одного из членов медицинского персонала "сине-гранатовых".

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Роберт Левандовский Барселона Ханси Флик
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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