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Флик рассказал, сможет ли Левандовский сыграть против Бенфики
Трубину приготовиться
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик прокомментировал физическое состояние Роберта Левандовского перед ответным матчем против "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Левандовский вернулся к тренировкам и готов принять участие в завтрашнем матче. Он находится в отличной форме. В субботу мы хотели дать ему отдых, потому что он почувствовал определенный мышечный дискомфорт, но сейчас он в полном порядке".
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Напомним, что Роберт Левандовский не попал в заявку "Барселоны" на матч против "Осасуны", который впоследствии был перенесен на неопределенный срок из-за смерти одного из членов медицинского персонала "сине-гранатовых".
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