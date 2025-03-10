Вингер Атлетико может быть дисквалифицирован из-за оскорбления арбитра

Анхель Корреа, вингер мадридского "Атлетико", оказался в центре скандала. Игрок может получить дисквалификацию до 12 матчей за оскорбительные слова в адрес арбитра.

Инцидент произошел во время матча "Атлетико" против "Хетафе" (1:2). Корреа был удален с поля, после чего нецензурно высказался в адрес главного арбитра Куадру Фернандеса. Рефери зафиксировал оскорбления в протоколе матча.

Футболисту грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей.