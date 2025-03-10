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Вингер Атлетико может быть дисквалифицирован из-за оскорбления арбитра
Игроку грозит дисквалификация от 4 до 12 матчей
Тransfermarkt
Анхель Корреа, вингер мадридского "Атлетико", оказался в центре скандала. Игрок может получить дисквалификацию до 12 матчей за оскорбительные слова в адрес арбитра.
Инцидент произошел во время матча "Атлетико" против "Хетафе" (1:2). Корреа был удален с поля, после чего нецензурно высказался в адрес главного арбитра Куадру Фернандеса. Рефери зафиксировал оскорбления в протоколе матча.
Футболисту грозит дисквалификация от четырех до 12 матчей.
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Источник:Мarca
Опубликовал: Екатерина Власова
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