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Флик оценил шансы Рафиньи на завоевание Золотого мяча
Известно, что думает об этом наставник сине-гранатовых
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик оценил шансы Рафиньи на завоевание Золотого мяча.
"Конечно, он один из претендентов на награду. Он жаждет побед, поэтому мне приятно наблюдать за его игрой. Я рад, что он здесь, в "Барселоне", и играет на самом высоком уровне. Рафинья проводит отличный сезон, он очень помогает команде, его голы в последних матчах говорят сами за себя. У него все характеристики топ-игрока".
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Заметим, что Рафинья в этом сезоне забил 25 голов и отдал 18 ассистов в 40 матчах за "Барселону" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость сейчас оценивается в 80 миллионов евро.
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