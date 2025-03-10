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Флик оценил шансы Рафиньи на завоевание Золотого мяча

Испания

Известно, что думает об этом наставник сине-гранатовых

Флик оценил шансы Рафиньи на завоевание Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик оценил шансы Рафиньи на завоевание Золотого мяча.

"Конечно, он один из претендентов на награду. Он жаждет побед, поэтому мне приятно наблюдать за его игрой. Я рад, что он здесь, в "Барселоне", и играет на самом высоком уровне. Рафинья проводит отличный сезон, он очень помогает команде, его голы в последних матчах говорят сами за себя. У него все характеристики топ-игрока".

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Заметим, что Рафинья в этом сезоне забил 25 голов и отдал 18 ассистов в 40 матчах за "Барселону" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость сейчас оценивается в 80 миллионов евро.

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Рафинья Золотой мяч Барселона Ханси Флик
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
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