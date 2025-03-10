Испания
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Рюдигер и Куртуа вернулись к тренировкам с Реалом
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа и центральный защитник команды Антонио Рюдигер готовы вернуться на поле.
Как сообщает Фабрицио Романо, оба футболиста, которые пропустили матч Ла Лиги против "Райо Вальекано", уже возобновили тренировки и готовы сыграть с "Атлетико Мадрид" в среду.
Напомним, что второй поединок 1/8 финала ЛЧ "Атлетико" - "Реал" состоится 12 марта в 22:00 по Киеву.
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