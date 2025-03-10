Реал требует реформ: клуб примет участие в обсуждении изменений судейской системы в Испании

Мадридский "Реал" подтвердил свое участие в заседании комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF), где будут обсуждаться реформы судейской системы в испанском футболе.

Этот шаг является результатом переговоров между президентом RFEF Рафаэлем Лусаном и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

Как сообщает издание AS, "Реал" поддержит новую систему только в том случае, если она будет предусматривать полную независимость судейского органа от Ла Лиги и RFEF, как с точки зрения организации, так и с точки зрения финансирования.