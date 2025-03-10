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Реал требует реформ: клуб примет участие в обсуждении изменений судейской системы в Испании
Клуб получил специальное приглашение от RFEF
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" подтвердил свое участие в заседании комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF), где будут обсуждаться реформы судейской системы в испанском футболе.
Этот шаг является результатом переговоров между президентом RFEF Рафаэлем Лусаном и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.
Как сообщает издание AS, "Реал" поддержит новую систему только в том случае, если она будет предусматривать полную независимость судейского органа от Ла Лиги и RFEF, как с точки зрения организации, так и с точки зрения финансирования.
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