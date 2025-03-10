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Реал требует реформ: клуб примет участие в обсуждении изменений судейской системы в Испании

Испания

Клуб получил специальное приглашение от RFEF

Реал требует реформ: клуб примет участие в обсуждении изменений судейской системы в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" подтвердил свое участие в заседании комитета Королевской федерации футбола Испании (RFEF), где будут обсуждаться реформы судейской системы в испанском футболе.

Этот шаг является результатом переговоров между президентом RFEF Рафаэлем Лусаном и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

Как сообщает издание AS, "Реал" поддержит новую систему только в том случае, если она будет предусматривать полную независимость судейского органа от Ла Лиги и RFEF, как с точки зрения организации, так и с точки зрения финансирования.

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Реал (Мадрид) Ла Лига Хавьер Тебас rfef
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1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.03.2025 в 22:25
Дело в том, что 20 клубов Примеры и Сегунды выбрали своих представителей. И их не интересует, кого там еще приглашали чиновники федерации футбола. Возможно, пригласили представителей реала посидеть за закрытыми дверями, в кАЛидоре.... Это их проблемы.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.03.2025 в 22:25
Дело в том, что 20 клубов Примеры и Сегунды выбрали своих представителей. И их не интересует, кого там еще приглашали чиновники федерации футбола. Возможно, пригласили представителей реала посидеть за закрытыми дверями, в кАЛидоре.... Это их проблемы.
Ответить
1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.03.2025 в 22:14
В новости пропустили случайно одно предложение. Вот полный текст от издания AS. “ "Реал" поддержит новую систему только в том случае, если она будет предусматривать полную независимость судейского органа от Ла Лиги и RFEF и беспрекословно подчиняться только Пересу, при этом не задавать глупых вопросов.»
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