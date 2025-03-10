Статистические порталы оценили игру Цыганкова в матче против Эспаньола

10 марта состоялся матч 27-го тура Ла Лиги, в котором "Эспаньол" сыграл против "Жироны" Виктора Цыганкова (1:1).

Украинец вышел в стартовом составе команды и отыграл до финального свистка.

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После завершения поединка статистические порталы оценили игру Виктора в 7.2 (Sofascore) и 6.7 (Whoscored).

Цыганков преуспел в двух удачных обводках из шести, сделал 71 касание мяча и отдал 84% точных передач и 1 ключевой пас.