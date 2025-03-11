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Примера. Эспаньол – Жирона 1:1. Цыганков помогает гостям спастись
"Жирона" вырвала ничью в конце встречи благодаря пенальти, заработанному Цыганковым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
27-й тур Примеры.
Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Жирона" 1:1
Голы: Хофре, 49 – Стуани, 87 (пен.)
"Эспаньол": Гарсия - Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали - Гонсалес (Рока, 89), Лосано (Калеро, 89), Кралл, Хофре (Техеро, 70) - Фернандес, Пуадо.
"Жирона": Гассанига - Гутьеррес (Хуанпе, 83), Блинд, Крейчи, Мартинес (ван де Бек, 84) - Мартин, Артур Мело (Порту, 69), Эррера - Хиль (Данжума, 76), Миовски (Стуани, 69), Цы
Предупреждения: Лосано, 22, Пуадо, 45+3 – Крейчи, 12, Гутьеррес, 62, Хиль, 75.
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