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Примера. Эспаньол – Жирона 1:1. Цыганков помогает гостям спастись

Испания

"Жирона" вырвала ничью в конце встречи благодаря пенальти, заработанному Цыганковым

Примера. Эспаньол – Жирона 1:1. Цыганков помогает гостям спастись

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

27-й тур Примеры.
Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Жирона" 1:1
Голы: Хофре, 49 – Стуани, 87 (пен.)

"Эспаньол": Гарсия - Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали - Гонсалес (Рока, 89), Лосано (Калеро, 89), Кралл, Хофре (Техеро, 70) - Фернандес, Пуадо.

"Жирона": Гассанига - Гутьеррес (Хуанпе, 83), Блинд, Крейчи, Мартинес (ван де Бек, 84) - Мартин, Артур Мело (Порту, 69), Эррера - Хиль (Данжума, 76), Миовски (Стуани, 69), Цы

Предупреждения: Лосано, 22, Пуадо, 45+3 – Крейчи, 12, Гутьеррес, 62, Хиль, 75.

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Комментарии
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Бapceлиниyс
11.03.2025 в 00:42
Молодец Виктор! Падать надо с пользой для клуба, а не только для себя.
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
11.03.2025 в 00:42
Молодец Виктор! Падать надо с пользой для клуба, а не только для себя.
Ответить
0
0

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