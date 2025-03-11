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Нападающий Ливерпуля может продолжить карьеру в Испании

Испания

Хочет играть в топ-клубе

Нападающий Ливерпуля может продолжить карьеру в Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес может сменить клубную среду уже этим летом, и "Атлетико Мадрид" является одним из вариантов, который его привлекает. Уругваец открыт к возможности присоединиться к мадридскому клубу в поисках команды, которая лучше соответствует его стилю и характеру.

25-летний форвард перешел в "Ливерпуль" в 2022 году как громкий трансфер, но его выступления были нестабильными. Хотя он демонстрировал вспышки своего мастерства, недостаток стабильности вызвал вопросы, особенно после прихода Арне Слота на тренерский мостик. Кроме того, сам игрок не совсем комфортно чувствует себя в Англии, что лишь усиливает слухи о его возможном уходе.

"Атлетико" внимательно следит за ситуацией уругвайца. Диего Симеоне высоко ценит его физическую мощь и голевое чутье, рассматривая как потенциальное усиление атаки, особенно если придется искать замену Антуану Гризманну. Однако, несмотря на желание игрока, "Ливерпуль" не намерен отпускать его за низкую цену. Контракт Нуньеса действует до 2027 года, и, несмотря на критику, английский клуб не отпустит его менее чем за 80 миллионов евро.

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 7 голов и 6 ассистов в 38 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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